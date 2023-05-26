Крашенинников Павел Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрашенинников Павел Игнатьевич

Крашенинников Павел Игнатьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крашенинников Павел Игнатьевич
Фамилия
Крашенинников
Имя
Павел
Отчество
Игнатьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [440].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.