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Кохтев Матвей Яковлев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кохтев Матвей Яковлев
Фамилия
Кохтев
Имя
Матвей
Отчество
Яковлев
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [440].

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