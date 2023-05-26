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Коровин Роман Павлов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коровин Роман Павлов
Фамилия
Коровин
Имя
Роман
Отчество
Павлов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [439].

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