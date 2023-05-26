Коровин Александр Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровин Александр Степанов

Коровин Александр Степанов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коровин Александр Степанов
Фамилия
Коровин
Имя
Александр
Отчество
Степанов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [439].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.