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Корейшо Лев Антонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Корейшо Лев Антонович
Фамилия
Корейшо
Имя
Лев
Отчество
Антонович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [438].

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