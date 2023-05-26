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Копылов Федор Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Копылов Федор Григорьевич
Фамилия
Копылов
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [438].

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