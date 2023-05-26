Конотопцев Николай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонотопцев Николай Андреев

Конотопцев Николай Андреев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Конотопцев Николай Андреев
Фамилия
Конотопцев
Имя
Николай
Отчество
Андреев
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [438].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.