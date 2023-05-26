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Кондрашов Александр Наумович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кондрашов Александр Наумович
Фамилия
Кондрашов
Имя
Александр
Отчество
Наумович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [438].

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