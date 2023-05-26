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Козьмин Мартимьян Агафонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козьмин Мартимьян Агафонович
Фамилия
Козьмин
Имя
Мартимьян
Отчество
Агафонович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [437].

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