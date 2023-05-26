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Козлов Константин Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козлов Константин Владимирович
Фамилия
Козлов
Имя
Константин
Отчество
Владимирович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [437].

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