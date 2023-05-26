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Князев Василий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Князев Василий Иванович
Фамилия
Князев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [436].

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