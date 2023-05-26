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Кискачи Юфуда Соломонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кискачи Юфуда Соломонович
Фамилия
Кискачи
Имя
Юфуда
Отчество
Соломонович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [436].

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