Кемпе Леонид Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКемпе Леонид Карлович

Кемпе Леонид Карлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кемпе Леонид Карлович
Фамилия
Кемпе
Имя
Леонид
Отчество
Карлович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [435].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.