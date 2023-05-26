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Карякин Григорий Тарасович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Карякин Григорий Тарасович
Фамилия
Карякин
Имя
Григорий
Отчество
Тарасович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [435].

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