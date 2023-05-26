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Каретников Павел Маркович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каретников Павел Маркович
Фамилия
Каретников
Имя
Павел
Отчество
Маркович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [434].

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