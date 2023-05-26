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Калинин Афанасий Мартынович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Калинин Афанасий Мартынович
Фамилия
Калинин
Имя
Афанасий
Отчество
Мартынович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [434].

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