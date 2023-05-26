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Игумнов Герасим Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Игумнов Герасим Степанович
Фамилия
Игумнов
Имя
Герасим
Отчество
Степанович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [432].

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