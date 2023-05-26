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Игнапиин Викул Митрофанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Игнапиин Викул Митрофанович
Фамилия
Игнапиин
Имя
Викул
Отчество
Митрофанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [432].

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