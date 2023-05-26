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Иванов Сергей Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Сергей Иванович
Фамилия
Иванов
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [432].

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