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Иванов Михаил Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Михаил Васильевич
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [432].

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