Иванов Борис Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Борис Арсеньевич

Иванов Борис Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Борис Арсеньевич
Фамилия
Иванов
Имя
Борис
Отчество
Арсеньевич
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [431].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.