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Злотников Алексей Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Злотников Алексей Григорьевич
Фамилия
Злотников
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [430].

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