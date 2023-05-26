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Зикеев Фрол Симонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зикеев Фрол Симонович
Фамилия
Зикеев
Имя
Фрол
Отчество
Симонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [430].

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