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Зверев Павел Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зверев Павел Ильич
Фамилия
Зверев
Имя
Павел
Отчество
Ильич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [430].

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