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Засорин Михаил Родионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Засорин Михаил Родионович
Фамилия
Засорин
Имя
Михаил
Отчество
Родионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [430].

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