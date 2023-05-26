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Залесений Сергей Витальевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Залесений Сергей Витальевич
Фамилия
Залесений
Имя
Сергей
Отчество
Витальевич
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [430].

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