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Зайцев Андрей Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Андрей Яковлевич
Фамилия
Зайцев
Имя
Андрей
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [429].

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