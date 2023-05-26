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Завьялов Архип Федотович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Завьялов Архип Федотович
Фамилия
Завьялов
Имя
Архип
Отчество
Федотович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [429].

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