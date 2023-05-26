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Журин Андрей Венедиктович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Журин Андрей Венедиктович
Фамилия
Журин
Имя
Андрей
Отчество
Венедиктович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [429].

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