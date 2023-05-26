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Жабин Маркел Ларионов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жабин Маркел Ларионов
Фамилия
Жабин
Имя
Маркел
Отчество
Ларионов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [428].

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