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Ермолаев Федор Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ермолаев Федор Павлович
Фамилия
Ермолаев
Имя
Федор
Отчество
Павлович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [428].

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