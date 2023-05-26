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Ежов Никита Харитонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ежов Никита Харитонович
Фамилия
Ежов
Имя
Никита
Отчество
Харитонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [427].

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