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Егоров Евгений Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Егоров Евгений Егорович
Фамилия
Егоров
Имя
Евгений
Отчество
Егорович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [427].

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