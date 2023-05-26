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Доманов Федор Харитонов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Доманов Федор Харитонов
Фамилия
Доманов
Имя
Федор
Отчество
Харитонов
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [426].

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