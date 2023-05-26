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Дмитриев Петр Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дмитриев Петр Дмитриевич
Фамилия
Дмитриев
Имя
Петр
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [426].

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