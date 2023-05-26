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Дианов Александр Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дианов Александр Михайлович
Фамилия
Дианов
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [425].

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