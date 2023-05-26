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Даркевич Генрих Фридрихович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Даркевич Генрих Фридрихович
Фамилия
Даркевич
Имя
Генрих
Отчество
Фридрихович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [425].

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