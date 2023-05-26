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Григорьев Григорий Игнатов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Григорьев Григорий Игнатов
Фамилия
Григорьев
Имя
Григорий
Отчество
Игнатов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [423].

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