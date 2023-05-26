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Гонсиоровский Юлиан Юлианович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гонсиоровский Юлиан Юлианович
Фамилия
Гонсиоровский
Имя
Юлиан
Отчество
Юлианович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [422].

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