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Голицынский Александр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голицынский Александр Васильевич
Фамилия
Голицынский
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [422].

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