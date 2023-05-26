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Воскресенский Флегонт Флегонтович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воскресенский Флегонт Флегонтович
Фамилия
Воскресенский
Имя
Флегонт
Отчество
Флегонтович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [420].

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