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Власов Александр Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Власов Александр Егорович
Фамилия
Власов
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [419].

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