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Викторов Аким Викторович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Викторов Аким Викторович
Фамилия
Викторов
Имя
Аким
Отчество
Викторович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [418].

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