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Видмонт Петр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Видмонт Петр Иванович
Фамилия
Видмонт
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [418].

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