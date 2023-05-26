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Великанов Захар Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Великанов Захар Филиппович
Фамилия
Великанов
Имя
Захар
Отчество
Филиппович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [418].

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