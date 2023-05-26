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Васюков Павел Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Васюков Павел Гаврилович
Фамилия
Васюков
Имя
Павел
Отчество
Гаврилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [418].

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