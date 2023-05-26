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Васильев Осип Васильивич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Васильев Осип Васильивич
Фамилия
Васильев
Имя
Осип
Отчество
Васильивич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [418].

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