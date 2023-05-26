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Белов Андрей Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белов Андрей Андреевич
Фамилия
Белов
Имя
Андрей
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [417].

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