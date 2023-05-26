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Бурлаков Дмитрий Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бурлаков Дмитрий Семенович
Фамилия
Бурлаков
Имя
Дмитрий
Отчество
Семенович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [416].

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