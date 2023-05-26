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Буравлев Матвей Игнатьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Буравлев Матвей Игнатьевич
Фамилия
Буравлев
Имя
Матвей
Отчество
Игнатьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [416].

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